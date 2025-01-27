Обережно, хвороба Лайма! На Рівненщині кількість хворих зросла на 15%

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На Рівненщині зростає ризик захворювання на хворобу Лайма. Усе через активність іксодових кліщів, які є її переносниками

Про це повідомили у Рівненському центрі контролю та профілактики хвороб, передає RegioNews.

Так, за 2024 рік в області зареєстровано 162 випадки цього захворювання. Кількість лабораторно підтверджених хворих зросла на 15,7% порівняно з попереднім роком.

Хвороба Лайма – це інфекційне захворювання, яке може мати хронічний або гострий перебіг і уражати серце, суглоби, нервову систему і шкірні покриви.

Первинними симптомами цієї хвороби є гарячка, головний біль, сильна втома та часто – характерна червона пляма в місці укусу, яка з часом більшає.

Ризик зараження залежить від тривалості присмоктування. Якщо кліщ був на тілі менше ніж добу, ймовірність інфікування доволі мала. Втім, після третьої доби наближається до 100%.

Фахівці Рівненського ЦКПХ наголошують, якщо ви помітили на тілі кліща, потрібно звернутись у медичний заклад та якнайшвидше його видалити.

Окрім того, варто проконсультуватися із лікарем-інфекціоністом щодо необхідності антибіотикопрофілактики. Це допоможе запобігти таким небезпечним хворобам, як кліщовий енцефаліт, геморагічна лихоманка тощо.

Тим часом, у Центрі громадського здоров'я радять застосовувати репеленти і захисний одяг перед тим, як вирушати до місцевостей, де можуть бути кліщі. А також ретельно оглядати одяг, шкіру під час і після відвідування лісу, парку.

Нагадаємо, 8 січня в одному з сіл Володимирського району Волинської області через виявлення сказу в собаки ввели карантинні обмеження. Карантин триватиме 60 діб.