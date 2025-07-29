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Про це повідомляє Суспільне Дніпро, передає RegioNews.

У хлопчика раптово з’явився характерний висип на долонях, підошвах і в порожнині рота, піднялася температура тіла, а також спостерігалася втрата апетиту. Лікарі підтвердили, що це типовий набір симптомів, який у медичній практиці позначають як синдром "рука-нога-рот".

Фахівці наголошують: найбільше поширення вірусу Коксакі спостерігається саме в літній період - зокрема в липні та серпні. Зараження можливе як повітряно-крапельним шляхом, так і при побутовому контакті. У групі ризику - діти дошкільного віку, особливо в умовах відпочинку в дитячих таборах або при недотриманні санітарних норм.

На сьогодні специфічного лікування від вірусу не існує. Медична допомога спрямована на полегшення симптомів - зниження температури, зменшення болю та догляд за ураженими ділянками шкіри і слизових.

Лікарі закликають батьків уважно стежити за станом дітей і дотримуватися простих профілактичних заходів. Зокрема, регулярно мити руки, не користуватися спільним посудом, уникати контакту з хворими, а також обирати для відпочинку чисті водойми, які відповідають санітарним нормам.

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