У Рівному вперше за три роки зафіксували випадок тропічної малярії

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У Рівному виявили перший у 2025 році випадок завізної тропічної малярії. Захворіла жінка, яка нещодавно повернулася з Індії. Перші симптоми з'явилися приблизно через два тижні після повернення з поїздки

Про це повідомив Рівненський обласний центр контролю та профілактики хвороб, передає RegioNews.

Пацієнтка звернулася по медичну допомогу до сімейного лікаря, її госпіталізували. За результатами обстеження лікарі встановили діагноз: малярія, спричинена збудником Plasmodium falciparum — найнебезпечнішим видом малярійного плазмодія.

Як повідомили в Центрі востаннє подібний випадок у регіоні фіксували у 2022 році.

Наразі епідеміологи проводять профілактичні заходи, включно з ентомологічним обстеженням, визначенням меж можливого осередку та встановленням кола контактних осіб.

Фахівці наголошують: у разі повернення з тропічних країн слід уважно стежити за станом здоров'я.

У разі появи симптомів, схожих на застуду — таких як підвищена температура, озноб, рясне потовиділення, головний біль, м'язовий біль або загальна слабкість — необхідно негайно звернутися до лікаря.

Нагадаємо, кілька років тому у Кіровоградській області від тропічної малярії помер чоловік.