Сезон кліщів у розпалі: на Львівщині зафіксовано 49 випадків хвороби Лайма

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Про це пише ZAXID.NET із посиланням на інформацію медиків, передає RegioNews.

Зазначається, що цього року медики вже зафіксували в регіоні 49 випадків хвороби Лайма. Це більше, ніж за аналогічний період торік (тоді було 34 випадки). Дев'ять людей заразилися лише у квітні.

Найбільше хворих — у Львівському районі (31 випадок), далі йдуть Золочівський і Стрийський (по 7), Шептицький (2), Дрогобицький і Самбірський (по 1).

Часто кліщі кусають людей у міських парках, скверах, лісах, на дачах, пляжах і навіть у горах. Серед дітей цього року випадків хвороби поки не було (торік – 4).

Що таке хвороба Лайма?

Це інфекція, яку переносять кліщі. Вона може вражати шкіру, нервову систему, серце і суглоби. Симптоми — від почервоніння на шкірі до сильного болю в м’язах і проблем із серцем або навіть паралічу.

Як не заразитися:

носіть закритий одяг під час прогулянок у природі;

використовуйте захисні спреї від кліщів;

після повернення додому обов’язково оглядайте себе і дітей, а також домашніх тварин.

Лікарі нагадують: щеплення від хвороби Лайма не існує, тому найкращий захист — профілактика.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Рівненщині зростає ризик захворювання на хворобу Лайма. Усе через активність іксодових кліщів, які є її переносниками.