Сезон кліщів у розпалі: на Львівщині зафіксовано 49 випадків хвороби Лайма
На Львівщині зростає кількість випадків хвороби Лайма. Лікарі попереджають про небезпеку кліщів
Про це пише ZAXID.NET із посиланням на інформацію медиків, передає RegioNews.
Зазначається, що цього року медики вже зафіксували в регіоні 49 випадків хвороби Лайма. Це більше, ніж за аналогічний період торік (тоді було 34 випадки). Дев'ять людей заразилися лише у квітні.
Найбільше хворих — у Львівському районі (31 випадок), далі йдуть Золочівський і Стрийський (по 7), Шептицький (2), Дрогобицький і Самбірський (по 1).
Часто кліщі кусають людей у міських парках, скверах, лісах, на дачах, пляжах і навіть у горах. Серед дітей цього року випадків хвороби поки не було (торік – 4).
Що таке хвороба Лайма?
Це інфекція, яку переносять кліщі. Вона може вражати шкіру, нервову систему, серце і суглоби. Симптоми — від почервоніння на шкірі до сильного болю в м’язах і проблем із серцем або навіть паралічу.
Як не заразитися:
- носіть закритий одяг під час прогулянок у природі;
- використовуйте захисні спреї від кліщів;
- після повернення додому обов’язково оглядайте себе і дітей, а також домашніх тварин.
Лікарі нагадують: щеплення від хвороби Лайма не існує, тому найкращий захист — профілактика.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Рівненщині зростає ризик захворювання на хворобу Лайма. Усе через активність іксодових кліщів, які є її переносниками.