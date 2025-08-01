фото: ГПСУ

В Волынской области правоохранители разоблачили масштабную схему незаконного ввоза в Украину одежды

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Правоохранители установили, что жительница Луцка, зарегистрированная как физическое лицо-предприниматель, организовала механизм перемещения товаров китайского производства через государственную границу без надлежащего таможенного оформления.

Для перевозки товар она привлекала водителей и пассажиров, которые ввозили одежду под видом личных вещей.

Общая стоимость незаконно ввезенной одежды превышает 8,3 миллиона гривен.

За совершенное злоумышленницы грозит лишение свободы.

Напомним, весной в Волынской области правоохранители разоблачили схему контрабанды авто под видом помощи для военных. Организатором схемы оказался 36-летний житель Волыни.