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01 августа 2025, 12:14

На Волыни разоблачили схему контрабанды одежды более чем на 8 млн грн

01 августа 2025, 12:14
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фото: ГПСУ
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В Волынской области правоохранители разоблачили масштабную схему незаконного ввоза в Украину одежды

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Правоохранители установили, что жительница Луцка, зарегистрированная как физическое лицо-предприниматель, организовала механизм перемещения товаров китайского производства через государственную границу без надлежащего таможенного оформления.

Для перевозки товар она привлекала водителей и пассажиров, которые ввозили одежду под видом личных вещей.

Общая стоимость незаконно ввезенной одежды превышает 8,3 миллиона гривен.

За совершенное злоумышленницы грозит лишение свободы.

Напомним, весной в Волынской области правоохранители разоблачили схему контрабанды авто под видом помощи для военных. Организатором схемы оказался 36-летний житель Волыни.

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