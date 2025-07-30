09:28  30 липня
На Житомирщині 18-річний хлопець викрав сміттєвоз
08:49  30 липня
Стрілянина на Троєщині: чоловік поранив перехожого через зауваження
01:35  30 липня
Біля Чернівців стався землетрус
UA | RU
UA | RU
30 липня 2025, 11:38

За $6200 до Румунії: на Волині викрили схему переправлення чоловіків через кордон

30 липня 2025, 11:38
Читайте также на русском языке
фото: ДПСУ
Читайте также
на русском языке

Прикордонники припинили діяльність каналу незаконного переправлення чоловіків до Румунії

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Правоохоронці встановили, що протиправну діяльність організував 22-річний мешканець Луцької громади спільно із 20-річним односельцем. За кожну незаконно переправлену особу вони отримували 6200 доларів США.

Днями поблизу Луцька правоохоронці затримали організатора каналу, під час чергової спроби організації незаконного переправлення осіб через державний кордон. Одночасно у Луцьку був затриманий і співорганізатор схеми.

Затриманим волинянам оголошено про підозру за вчинення кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 332 КК України. Їм загрожує чималий термін позбавлення волі.

Нагадаємо, на Волині затримали водія, який віз чоловіків до Білорусі. Відомо, що загалом троє клієнтів заплатили 15 тисяч доларів США.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Волинська область Волинь ДПСУ виїзд за кордон Руминія схема
Жителі Волині організували бізнес на незаконному переправленні осіб через кордон
29 липня 2025, 15:30
На Волині викрили зрадника, який працював на білоруську розвідку
28 липня 2025, 16:43
На Волині водій наїхав на школярку — дівчина померла в лікарні
23 липня 2025, 08:21
Всі новини »
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
22 липня 2025
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Після 22 липня 2025 року про європейську інтеграцію України можна забути
21 липня 2025
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Роботизація війни, продемонстрована 3 ОШБр, може і має стати майбутнім як нашої війни, так і воєн майбутнього загалом
За добу українські воїни ліквідували майже 900 окупантів, — Генштаб
30 липня 2025, 11:55
Небезпечно, але людно: топ-7 популярних пляжів Харкова
30 липня 2025, 11:44
Українці знову вийдуть на протест: серед вимог — повернення повноважень НАБУ та САП і призначення керівника БЕБ
30 липня 2025, 11:12
Російський снаряд влучив у житловий будинок у Херсоні: постраждала жінка
30 липня 2025, 11:00
На Одещині чоловік переодягнувся в жінку, щоб незаконно виїхати за кордон
30 липня 2025, 10:45
На Донеччині окупанти вбили цивільного, поранені 7 людей
30 липня 2025, 10:30
У Полтаві нетверезий таксист ганяв по місту і влетів у житловий будинок
30 липня 2025, 10:22
Пішов ловити раків та зник: на Вінниччині втопився чоловік
30 липня 2025, 10:15
На Харківщині прикордонники знищили техніку та позиції росіян
30 липня 2025, 10:14
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Геннадій Друзенко
Олексій Гончаренко
Всі блоги »