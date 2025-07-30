фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Правоохоронці встановили, що протиправну діяльність організував 22-річний мешканець Луцької громади спільно із 20-річним односельцем. За кожну незаконно переправлену особу вони отримували 6200 доларів США.

Днями поблизу Луцька правоохоронці затримали організатора каналу, під час чергової спроби організації незаконного переправлення осіб через державний кордон. Одночасно у Луцьку був затриманий і співорганізатор схеми.

Затриманим волинянам оголошено про підозру за вчинення кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 332 КК України. Їм загрожує чималий термін позбавлення волі.

Нагадаємо, на Волині затримали водія, який віз чоловіків до Білорусі. Відомо, що загалом троє клієнтів заплатили 15 тисяч доларів США.