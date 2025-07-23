В Україні розбився Mirage-2000 — пілот врятувався: що відомо

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Увечері 22 липня під час виконання завдання розбився літак Mirage-2000, пілот вцілів і успішно катапультувався. Причини авіакатастрофи розслідує спеціальна комісія

Про це повідомили в Повітряних Силах ЗСУ, передає RegioNews.

Там зазначили, що під час виконання польотного завдання на винищувачі сталася відмова авіаційної техніки. Пілот оперативно доповів про несправність керівнику польотів і грамотно діяв у кризовій ситуації — він успішно катапультувався.

Пошуково-рятувальна команда знайшла льотчика, його стан стабільний. Постраждалих на землі немає.

Речник Повітряних Сил Юрій Ігнат у коментарі зазначив, що пілот Mirage-2000 діяв професійно, і врятувати літак уже було неможливо: "Втім льотчик зробив усе, аби спрямувати борт у безпечне місце, подалі від населеного пункту!"

Він також закликав ЗМІ та профільних експертів утриматися від передчасних висновків:

"Із технікою у небі таке трапляється, причини з’ясують. Подібні події не є рідкістю в світовій практиці. Головне – живий-здоровий, і без наслідків на землі! Тримаймо стрій!"

Наразі призначено спеціальну комісію для з'ясування причин авіаційної події.

Як відомо, за час війни Україна втратила вже 4 винищувачі F-16.

Нагадаємо, остання катастрофа сталася 29 червня. Тоді, на жаль, відбиваючи масований повітряний напад противника, на літаку F-16 загинув льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко 1993 року народження.