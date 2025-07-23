На Волыни водитель наехал на школьницу — девушка умерла в больнице
Следователи объявили подозрение водителю в смертельном ДТП, в результате которого погибла школьница. Авария произошла 18 июля на автодороге у села Радовичи Ковельского района
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, что 57-летний водитель автомобиля Mitsubishi наехал на 14-летнюю девушку, двигавшуюся на роликах по проезжей части дороги.
Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти школьницу не удалось - 20 июля она умерла в больнице от полученных травм.
По этому факту возбуждено уголовное производство. Водителя уже объявили о подозрении в совершении смертельного ДТП.
Следователи будут ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, на Тернопольщине автомобиль сбил ребенка на электросамокате.