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23 июля 2025, 08:21

На Волыни водитель наехал на школьницу — девушка умерла в больнице

23 июля 2025, 08:21
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фото: Национальная полиция
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Следователи объявили подозрение водителю в смертельном ДТП, в результате которого погибла школьница. Авария произошла 18 июля на автодороге у села Радовичи Ковельского района

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что 57-летний водитель автомобиля Mitsubishi наехал на 14-летнюю девушку, двигавшуюся на роликах по проезжей части дороги.

Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти школьницу не удалось - 20 июля она умерла в больнице от полученных травм.

По этому факту возбуждено уголовное производство. Водителя уже объявили о подозрении в совершении смертельного ДТП.

Следователи будут ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, на Тернопольщине автомобиль сбил ребенка на электросамокате.

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