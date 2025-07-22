На Тернопільщині 17-річний хлопець викрав авто і в’їхав у дерево

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За вчинене зловмиснику загрожує до 5 років позбавлення волі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

До співробітників відділу поліції міста Бережани надійшло повідомлення від жителя села Нараїв про те, що у нього викрали автомобіль. Транспортний засіб він залишив біля магазину та забув зачинити.

Згодом правоохоронці виявили транспортний засіб у пошкодженому стані в одному з сіл громади. До крадіжки авто і ДТП виявився причетний 17-річний житель Львівської області.

За словами хлопця, він хотів покататися, проте не впорався з керуванням та в’їхав у дерево.

Нагадаємо, на Тернопільщині автомобіль збив матір з дитиною.