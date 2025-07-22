Фото: Нацполіція

В Івано-Франківській області сталась смертельна ДТП. Відомо, що водій Mercedes збив пішохода

Про це повідомляє поліція Івано-франківської області, передає RegioNews.

Аварія сталась між селами Креховичі та Брошнів-Осада Калуського району. Попередньо, водій Mercedes наїхав на 35-річного чоловіка. Пішохід переходив дорогу в недозволеному місці.

Від отриманих травм потерпілий помер у кареті швидкої допомоги. На місці події працюють правоохоронці.

Нагадаємо, раніше в Одеській області 51-річний водій Toyota наїхав на 70-річного чоловіка, який в недозволеному місці переходив дорогу. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці.