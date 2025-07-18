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18 липня 2025, 17:45

ДБР розслідує смерть мобілізованого після побиття електрошокером у київському ТЦК

18 липня 2025, 17:45
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фото: ілюстративне
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Слідчі ДБР з'ясовують обставини загибелі мобілізованого під час перевезення з навчального центру до Києва

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає RegioNews.

Двом військовослужбовцям столичних ТЦК оголошено підозру - заступнику начальника Подільського районного ТЦК та солдату зі Шевченківського району. Обидва під вартою, суд 17 липня подовжив запобіжний захід.

За версією слідства, у травні 2025 року військові супроводжували групу мобілізованих до Києва. Один пасажир почав поводитися неспокійно через стан здоров'я і вступив у конфлікт із представниками ТЦК. Солдат застосував фізичну силу та електрошокер. Заступник начальника ТЦК був у салоні, але не втрутився. По прибуттю до Києва чоловіка винесли без свідомості - медики констатували смерть.

Солдата підозрюють у перевищенні службових повноважень із тяжкими наслідками під час воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України) - до 12 років позбавлення волі. Керівника звинувачують у бездіяльності, що призвела до трагедії (ч. 4 ст. 426 КК України) - до 10 років ув'язнення. Процесуальне керівництво здійснює Дарницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

Нагадаємо, мобілізованого забили на смерть в автобусі ТЦК: суд залишив підозрюваного під вартою.

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ТЦК Київ смерть мобілізація повноваження прокуратура бусифікація конфлікт
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