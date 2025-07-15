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Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно 14 осіб - чотирьох організаторів і десяти виконавців. Усі вони входили до складу злочинної організації, яка систематично викрадала гроші з банківських рахунків громадян Чеської Республіки.

За даними слідства, фігуранти діяли за чітко налагоденою схемою. Вони знаходили оголошення про продаж товарів на чеських онлайн-платформах, таких як "Sbazar", "Bazos" і "Vinted", й під виглядом покупців вели листування з продавцями. Потерпілі отримували фішингові посилання, замасковані під сторінки справжніх платіжних сервісів. Після введення реквізитів банківських карток шахраї отримували до них повний доступ. Подальше виведення коштів здійснювалось за допомогою VPN і онлайн-банкінгу.

Організація діяла за принципом чіткої ієрархії. Так звані "воркери" безпосередньо комунікували з жертвами, а "вбівери" займались обробкою отриманих реквізитів і переказом грошей на підконтрольні рахунки. У деяких випадках, якщо продавець підозрював обман, "воркерам" надавали технічну підтримку більш досвідчені учасники угруповання. Також використовувалися фішингові повідомлення начебто від банків для збору конфіденційних даних.

Загалом, шахраї встигли заволодіти грошима 19 громадян Чехії на суму близько 1,5 мільйона гривень. Ще у шести випадках їм не вдалося довести аферу до кінця. Обвинуваченим інкримінують низку статей Кримінального кодексу України, зокрема ст. 255 (створення злочинної організації), ст. 190 (шахрайство) та ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерних систем). Якщо їх провину доведуть у суді, фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві припинили роботу шахрайських колл-центрів: проведено 15 обшуків.