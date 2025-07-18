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Про це повідомляє Полтавська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Бюджет Козельщинської селищної ради на Полтавщині недоотримав понад 2,3 мільйона гривень через тривалу несплату повної суми орендної плати за землю. Йдеться про понад 12 гектарів земель промислового призначення, які товариство з Кременчуцького району орендує ще з 2012 року.

Як повідомили в Глобинській окружній прокуратурі, у 2020 році була затверджена нова технічна документація з нормативної грошової оцінки вказаних ділянок. Проте попри оновлення вартості землі, розмір орендної плати залишився на попередньому рівні. Через це бюджет громади щороку недоотримував значні кошти.

Прокуратура звернулася до Господарського суду Полтавської області з трьома позовами, аби стягнути з орендаря понад 2,3 млн грн заборгованості. Суд уже відкрив провадження у справі. У прокуратурі нагадують: у разі затвердження нової оцінки землі орендна плата має бути переглянута автоматично.

Упродовж поточного року органи прокуратури вже змогли повернути до бюджету Козельщинської громади понад 860 тисяч гривень за іншими аналогічними справами.

Раніше повідомлялося, на Дніпропетровщині судитимуть посадовця, через якого землі танкового полігону захопили фермери.