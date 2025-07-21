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21 июля 2025, 16:46

В Луцке ликвидировали международный мошеннический колл-центр

21 июля 2025, 16:46
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фото: Волынская областная прокуратура
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Правоохранители Волыни разоблачили международную мошенническую схему, прекратив деятельность колл-центра, который обманывал граждан Европы

Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.

В Луцке прекратили деятельность мошеннического колл-центра, работавшего на международную аудиторию. При процессуальном руководстве Луцкой окружной прокуратуры Волынской области следователи разоблачили группу лиц, в составе которой были иностранцы, занимавшиеся мошенничеством с использованием электронно-вычислительной техники (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Злоумышленники звонили по телефону гражданам европейских стран, представляясь работниками банков. Они вводили людей в заблуждение, получали от них конфиденциальную информацию о банковских счетах, а затем переводили деньги на иностранные счета мошенников.

Во время обысков в арендованном колл-центре офисном помещении, а также по месту жительства подозреваемых изъяли 20 компьютеров, 3 ноутбука, пистолет, наличные - более 7,5 тысяч долларов США и 20 тысяч гривен, а также черновые записи, инструкции для общения с жертвами, мобильные телефоны, банковские.

Решается вопрос об аресте изъятого имущества. Следствие продолжается, правоохранители устанавливают всех причастных к противоправной деятельности. Расследование проводится Луцким районным управлением полиции при поддержке СБУ в Волынской области.

Ранее сообщалось, 1,5 млн грн с чужих карт: в Киеве будут судить 14 мошенников, воровавших деньги.

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мошенничество Волынская область колл-центр обман деньги банк
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