Жителька Тернопільщини втратила 60 тисяч гривень, купуючи криптовалюту

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

За словами жінки, у месенджері Telegram вона натрапила на невідому особу, котра запропонувала їй послуги з придбання на біржі криптовалюти. Жителька Тернопільщини спокусилася на привабливу ціну і перерахувала на вказані невідомою собою банківські карти 60 тисяч гривень.

Щойно гроші були зняті з рахунку, посередниця перестала відповідати на повідомлення тернополянки і взагалі зникла з мережі.

Поліцейські встановлюють обставини злочину

Нагадаємо, на Тернопільщині "працівник банку" вкрав у жінки майже 60 тисяч гривень.