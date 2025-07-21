Жителька Тернопільщини втратила 60 тисяч гривень, купуючи криптовалюту
Жінка намагалася вигідно придбати криптовалюту, натомість втратила 60 тисяч гривень
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
За словами жінки, у месенджері Telegram вона натрапила на невідому особу, котра запропонувала їй послуги з придбання на біржі криптовалюти. Жителька Тернопільщини спокусилася на привабливу ціну і перерахувала на вказані невідомою собою банківські карти 60 тисяч гривень.
Щойно гроші були зняті з рахунку, посередниця перестала відповідати на повідомлення тернополянки і взагалі зникла з мережі.
Поліцейські встановлюють обставини злочину
Нагадаємо, на Тернопільщині "працівник банку" вкрав у жінки майже 60 тисяч гривень.
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