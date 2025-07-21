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Посадовці держпідприємства "Ліси України" та комерційної компанії підозрюються у службовій недбалості, що призвело до фінансових втрат під час закупівлі тракторів

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Посадовцю інкримінують службову недбалість, що призвела до серйозних фінансових втрат для держпідприємства. Крім того, підозра оголошена й директору комерційної компанії, яка брала участь у поставці техніки. Обом загрожує кримінальна відповідальність, включно з можливим ув’язненням.

За даними слідства, "Ліси України" уклали контракт із приватною фірмою на поставку 11 тракторів загальною вартістю майже 16 мільйонів гривень. Проте в документації були навмисно або випадково вказані недостовірні технічні характеристики закупленої техніки. Відповідальний керівник не провів належної перевірки достовірності цих відомостей перед підписанням договору.

Після укладення угоди виконавчий директор видав наказ, яким зобов’язав філії підприємства прийняти трактори та оформити їх на баланс. Таким чином техніка була введена в експлуатацію, хоча її якість і відповідність заявленим параметрам викликали сумніви.

Правоохоронці продовжують розслідування, щоб встановити всі обставини і притягнути винних до відповідальності.

Раніше повідомлялося, ДБР затримало керівника "Ліси України": його підозрюють у незаконному збагаченні майже на 8 млн.