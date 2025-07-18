На Волыни задержан военнослужащий, который планировал торговать фиктивными документами для выезда за границу

фото: ГБР

На Волыни ГБР задержало военнослужащего, пытавшегося наладить «бизнес» по продаже фиктивных документов для выезда за границу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

По данным следствия, фигурант сначала "протестовал" схему на себе — из-за подставного медика одной из больниц Волыни, он оформил инвалидность на основе вымышленного диагноза "сахарный диабет с осложнениями".

"В дальнейшем такие справки злоумышленник планировал продавать военнообязанным. В частности, он предложил свои услуги за 7 тысяч долларов одному из коллег", – говорится в сообщении.

Во время передачи денег военнослужащий был задержан. Ему грозит до 8 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, на Волыни депутат областного совета "наживался" на схеме уклонистов.