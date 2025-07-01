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01 липня 2025, 18:11

На Волині підприємство не сплатило майже 5 млн грн податків

01 липня 2025, 18:11
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фото: Бюро економічної безпеки
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Бюро економічної безпеки у Волинській області забезпечили відшкодування понад 4,5 млн грн збитків, завданих державному бюджету підприємством, що займається оптовою торгівлею пально-мастильними матеріалами

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

Правоохоронці встановили, що товариство систематично оформлювало фіктивний продаж палива в адресу компаній реального сектору економіки. Водночас фактична реалізація відбувалась іншим особам за готівку.

"Унаслідок таких дій податкові зобов’язання з податку на прибуток були занижені більше ніж на 4,5 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Під час слідства керівник товариства визнав свою вину та повністю відшкодував завдані державі збитки.

Нагадаємо, фермерське господарство на Волині організувало підпільну автозаправку.

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