На Волині підприємство не сплатило майже 5 млн грн податків

фото: Бюро економічної безпеки

Бюро економічної безпеки у Волинській області забезпечили відшкодування понад 4,5 млн грн збитків, завданих державному бюджету підприємством, що займається оптовою торгівлею пально-мастильними матеріалами

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

Правоохоронці встановили, що товариство систематично оформлювало фіктивний продаж палива в адресу компаній реального сектору економіки. Водночас фактична реалізація відбувалась іншим особам за готівку.

"Унаслідок таких дій податкові зобов’язання з податку на прибуток були занижені більше ніж на 4,5 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Під час слідства керівник товариства визнав свою вину та повністю відшкодував завдані державі збитки.

Нагадаємо, фермерське господарство на Волині організувало підпільну автозаправку.