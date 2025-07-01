На Волині підприємство не сплатило майже 5 млн грн податків
Бюро економічної безпеки у Волинській області забезпечили відшкодування понад 4,5 млн грн збитків, завданих державному бюджету підприємством, що займається оптовою торгівлею пально-мастильними матеріалами
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.
Правоохоронці встановили, що товариство систематично оформлювало фіктивний продаж палива в адресу компаній реального сектору економіки. Водночас фактична реалізація відбувалась іншим особам за готівку.
"Унаслідок таких дій податкові зобов’язання з податку на прибуток були занижені більше ніж на 4,5 млн грн", - йдеться у повідомленні.
Під час слідства керівник товариства визнав свою вину та повністю відшкодував завдані державі збитки.
Нагадаємо, фермерське господарство на Волині організувало підпільну автозаправку.