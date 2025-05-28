На Волыни женщину укусила змея: пострадавшую госпитализировали

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Об этом Суспильному сообщили в Волынском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, передает RegioNews.

Пострадавшую госпитализировали в Любешевскую многопрофильную больницу.

По словам медиков, змея укусила женщину в области голеностопного сустава левой ноги. Она находится в стабильном состоянии и получила всю необходимую медицинскую помощь.

"Мы пока не можем сказать, была ли ядовитая змея. Протизмеиной сыворотки ей не кололи, поскольку у нас ее пока нет. Это уже не первый случай укуса змеи этого сезона. Предыдущий произошел на прошлой неделе", — отметил директор медицинского учреждения Андрей Гук.

По данным Центра общественного здоровья, в апреле 2025 года в Украине зафиксировали 5 случаев обращений за помощью из-за укусов змей.

Среди пострадавших — двое детей до 17 лет. Укусы зарегистрированы в Житомирской и Львовской областях (по два случая) и в Закарпатской (один случай).

Что делать, если укусила змея

На месте повреждения появляется болезненный отек с многочисленными мелкими кровоизлияниями.

Пострадавшего от укуса змеи нужно как можно быстрее доставить в ближайшую больницу или медпункт или вызвать скорую.

Если нет возможности быстро обратиться к врачу — окажите первую медицинскую помощь.

Напомним, на Ровенщине растет риск заболевания болезнью Лайма. Все из-за активности иксодовых клещей, являющихся ее переносчиками.