На Волині чоловіка оштрафували на майже 25 тис. грн за продаж черемші

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На Волині інспектори з охорони навколишнього природного середовища виявили порушника, який незаконно продавав 400 рослин черемші (цибулі ведмежої). Це рідкісна рослина, занесена до Червоної книги

Про це інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області, передає RegioNews.

За це порушника оштрафували та зобов'язали сплатити 24 800 гривень компенсації за шкоду природі. Оскільки він відмовився платити добровільно, прокуратура подала позов до суду.

Суд підтримав вимоги — кошти стягнуть через суд на користь Ковельської міської ради.

Нагадаємо, правоохоронці накрили незаконний видобуток бурштину на території Івано-Франківської та Рівненської областей. У зловмисників вилучили понад 120 кг "сонячного каменю".