На Волыни будут судить чиновников лесхоза, которые планировали незаконно вырубить более 300 деревьев

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Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении трех должностных лиц одного из лесных хозяйств Волыни, пытавшихся организовать масштабную незаконную вырубку леса

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

По данным следствия, помощник лесничего и два инженера подали в уполномоченный орган поддельные документы на выдачу лесорубных билетов. В них указали 325 сосен якобы больными или поврежденными, хотя на самом деле это были здоровые деревья.

По предварительным оценкам, ущерб окружающей среде от уничтожения этой древесины мог составить более 6,5 млн грн.

Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, на Волыни мужчину оштрафовали почти на 25 тыс. грн за продажу черемши.