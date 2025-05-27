10:27  27 мая
В Кропивницком из реки достали тело погибшего мужчины
05:05  27 мая
На Киевщине во двор частного дома упала российская крылатая ракета Х-101
04:10  27 мая
Ушел из жизни украинский депутат, который был в трех созывах ВР
UA | RU
UA | RU
27 мая 2025, 12:36

На Волыни будут судить чиновников лесхоза, которые планировали незаконно вырубить более 300 деревьев

27 мая 2025, 12:36
Читайте також українською мовою
фото: ГБР
Читайте також
українською мовою

Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении трех должностных лиц одного из лесных хозяйств Волыни, пытавшихся организовать масштабную незаконную вырубку леса

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

По данным следствия, помощник лесничего и два инженера подали в уполномоченный орган поддельные документы на выдачу лесорубных билетов. В них указали 325 сосен якобы больными или поврежденными, хотя на самом деле это были здоровые деревья.

По предварительным оценкам, ущерб окружающей среде от уничтожения этой древесины мог составить более 6,5 млн грн.

Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, на Волыни мужчину оштрафовали почти на 25 тыс. грн за продажу черемши.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
суд ГБР Волынь Волынская область вырубка деревьев
На Волыни пограничники усовершенствовали навыки выявления фальшивых документов
26 мая 2025, 17:52
На Волыни мужчину приговорили к трем годам за уклонение от мобилизации
26 мая 2025, 10:24
Все новости »
23 мая 2025
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
История одного из самых одиозных украинских персонажей закончилась неожиданно, но в то же время и ожидаемо
22 мая 2025
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
На войне, к сожалению, не обойтись без потерь, но все ли они необходимы?
19 мая 2025
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
В Стамбуле российская сторона так же имитировала переговоры, как российская армия имитирует перемирие
15 мая 2025
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
Страна-агрессор всегда готова использовать карту "своих" городов в Украине для срыва любых переговоров. Но использует ли?
В Одесской области водители автобуса пытались вывезти украинца за границу в отсеке для инструментов
27 мая 2025, 13:13
Украинские военные получат антидроновые пистолеты
27 мая 2025, 12:26
В Киеве горело студенческое общежитие: есть пострадавшие
27 мая 2025, 12:26
В Закарпатье задержали участников преступной группировки, которые за 7-10 тыс. долларов переправляли мужчин в Венгрию
27 мая 2025, 12:08
Устраивали побеги из воинских частей: на Тернопольщине разоблачили преступную группу
27 мая 2025, 12:07
После войны квартиры украинцев могут начать забирать из-за долгов за коммуналку
27 мая 2025, 11:57
Украинские пограничники показали, как используют новейшие беспилотники
27 мая 2025, 11:44
Россияне обстреляли пожарную часть на Запорожье
27 мая 2025, 11:35
Пытался уехать за границу с поддельным документом об исчезновении без вести отца: во Львовской области задержали киевлянина
27 мая 2025, 11:28
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Игорь Луценко
Вадим Денисенко
Все блоги »