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На Рівненщині судили водія, який вчинив ДТП у п'яному стані. Внаслідок аварії серйозно постраждала його дружина

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

На Рівненщині водія, який скоїв ДТП у п'яному стані. Його засудили до трьох років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном на 5 років.

Сама аварія сталась навесні 2021 року на автодорозі між селами Костянець та Липа. 44-річний водій Ford Scorpio не врахував дорожню обстановку, не впорався з керуванням та злетів у кювет з подальшим перекиданням транспортного засобу. Внаслідок ДТП 44-річна пасажирка (дружина водія) отримала тяжкі травми хребта. Вона досі залишається в медичному закладі.

Нагадаємо, раніше на Львівщині мікроавтобус зіткнувся з двома вантажівками. Внаслідок ДТП водій мікроавтобуса загинув на місці.