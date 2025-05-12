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12 травня 2025, 23:17

На Дніпропетровщині затримали чоловіка, який стріляв у ТЦК

12 травня 2025, 23:17
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На Дніпропетровщині під час перевірки документів чоловік почав сваритися з ТЦК. Згодом він зробив постріл

Про це повідомляє Нацполіція України, передає RegioNews.

10 травня вранці в Нікополі під час перевірки військово-облікових документів чоловік здійснив постріл з пістолета. Правоохоронці затримали 34-річного місцевого жителя. З'ясувалось, що в нього стався конфлікт з представниками ТЦК, після чого він здійснив один постріл в бік військовослужбовця та втік.

Пістолет у нього вилучили. Попередньо, це був сигнальний пістолет. Зброю направили на експертне дослідження.

Чоловіку повідомили про підозру за статтею про хуліганство. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в Чернігові чоловік з ножем погрожував представникам ТЦК. Це було після того, як він відмовився надати документи для перевірки.

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