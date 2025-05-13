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13 травня 2025, 13:06

На Волині затримано зловмисника, який за 8500 доларів незаконно переправляв військовозобов’язаних чоловіків через кордон

13 травня 2025, 13:06
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фото: ДПСУ
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У місті Володимир Волинської області правоохоронці викрили 54-річного місцевого жителя, який організував схему незаконного переправлення осіб за межі України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Правоохоронці встановили, що за 8500 доларів він сприяв нелегальному перетинанню кордону чоловіками призовного віку поза встановленими пунктами пропуску.

Волинянина було затримано в порядку ст. 208 КПК України під час чергової спроби організації незаконної подорожі та отримання від "клієнта" частини коштів.

Зловмиснику загрожує позбавлення волі. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб із правом внесення застави в розмірі 90 840 грн.

Нагадаємо, на Волині засудили волонтера, який "допомагав" ухилянтам тікати за кордон.

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