На Волині може бути ускладнено рух вантажівок через один із пунктів пропуску: названо причину

фото: ДПСУ

Рух вантажівок через пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ» може бути ускладненим через акцію протесту з польського боку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

За інформацією, яка надійшла від представників Прикордонної варти Республіки Польща, у понеділок, 12 травня може розпочатися акція протесту польськими перевізниками на напрямку пункту пропуску "Дорогуськ", що навпроти українського пункту пропуску "Ягодин".

"Польська сторона повідомила, що у зв’язку з такими діями, пропуск вантажних транспортних засобів буде здійснюватись з періодичністю один автомобіль на годину на в'їзд та один – на виїзд", - йдеться у повідомленні.

Автобуси та вантажівки, які переміщують гуманітарну допомогу пропускатимуть безперешкодно.

Попередньо, дії польських перевізників можуть тривати упродовж 4 місяців.

Нагадаємо, на Волині відкрили сучасний прикордонний підрозділ зі спортмайданчиком і зонами відпочинку.