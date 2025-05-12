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12 травня 2025, 12:17

На Волині може бути ускладнено рух вантажівок через один із пунктів пропуску: названо причину

12 травня 2025, 12:17
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фото: ДПСУ
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Рух вантажівок через пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ» може бути ускладненим через акцію протесту з польського боку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

За інформацією, яка надійшла від представників Прикордонної варти Республіки Польща, у понеділок, 12 травня може розпочатися акція протесту польськими перевізниками на напрямку пункту пропуску "Дорогуськ", що навпроти українського пункту пропуску "Ягодин".

"Польська сторона повідомила, що у зв’язку з такими діями, пропуск вантажних транспортних засобів буде здійснюватись з періодичністю один автомобіль на годину на в'їзд та один – на виїзд", - йдеться у повідомленні.

Автобуси та вантажівки, які переміщують гуманітарну допомогу пропускатимуть безперешкодно.

Попередньо, дії польських перевізників можуть тривати упродовж 4 місяців.

Нагадаємо, на Волині відкрили сучасний прикордонний підрозділ зі спортмайданчиком і зонами відпочинку.

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