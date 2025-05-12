На Волині жінку оштрафували за незадекларовану монету 1757 року

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Жінку, яка намагалася перевезти через митний пост "Ягодин" монету Російської імперії 1757 року, оштрафували на 5100 гривень

Про це пишуть місцеві ЗМІ з посиланням на рішення суду, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався 2 березня, коли жінка їхала рейсовим автобусом із України в Польщу.

Під час митного контролю у неї виявили незадекларовану монету номіналом 2 копійки, яка мала культурну цінність та була оцінена в 300 гривень.

Крім того, митники знайшли ще 43 монети, але вони не мали цінності і були повернуті власниці.

Суд підтвердив вину жінки. Вона не з'явилася на розгляд справи, а в письмових поясненнях заявила, що не була обізнана з правилами переміщення старовинних монет.

У результаті, суд ухвалив рішення про накладення штрафу в розмірі 5100 гривень з конфіскацією монети.

Нагадаємо, на митному посту "Львів – поштовий" виявили рідкісні історичні артефакти. Прикраси – фібулу (застібку) І-ІІ століття нашої ери та чотири персні, датовані XII-XIV століттями – намагалися переслати у поштою.