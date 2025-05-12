11:00  12 травня
У Хмельницькому 15-річний підліток виліз на вагон і отримав удар струмом
07:56  12 травня
У Києві зафіксували спалах гепатиту A: що відомо
07:33  12 травня
Землетрус у Румунії: мешканці Одещини відчули поштовхи
UA | RU
UA | RU
12 травня 2025, 09:58

На Волині жінку оштрафували за незадекларовану монету 1757 року

12 травня 2025, 09:58
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Жінку, яка намагалася перевезти через митний пост "Ягодин" монету Російської імперії 1757 року, оштрафували на 5100 гривень

Про це пишуть місцеві ЗМІ з посиланням на рішення суду, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався 2 березня, коли жінка їхала рейсовим автобусом із України в Польщу.

Під час митного контролю у неї виявили незадекларовану монету номіналом 2 копійки, яка мала культурну цінність та була оцінена в 300 гривень.

Крім того, митники знайшли ще 43 монети, але вони не мали цінності і були повернуті власниці.

Суд підтвердив вину жінки. Вона не з'явилася на розгляд справи, а в письмових поясненнях заявила, що не була обізнана з правилами переміщення старовинних монет.

У результаті, суд ухвалив рішення про накладення штрафу в розмірі 5100 гривень з конфіскацією монети.

Нагадаємо, на митному посту "Львів – поштовий" виявили рідкісні історичні артефакти. Прикраси – фібулу (застібку) І-ІІ століття нашої ери та чотири персні, датовані XII-XIV століттями – намагалися переслати у поштою.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд митниця Волинська область штраф монета
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
01 травня 2025
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Україна і Сполучені Штати Америки врешті-решт дійшли до точки підписання, але – підписання чого? І чим це обернеться для нашої економіки та національної безпеки
30 квітня 2025
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Зустріч лідерів Сполучених Штатів Америки та України під час візиту до Ватикану шокувала російських пропагандистів, але чи піде вона на користь нашій державі
24 квітня 2025
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Російський окупаційний режим продовжує гратися з президентом США, як кіт із мишкою. І, здається, досягає на цьому напрямку певних тактичних успіхів
За добу ЗСУ ліквідували майже 1200 росіян, — Генштаб
12 травня 2025, 12:20
На Волині може бути ускладнено рух вантажівок через один із пунктів пропуску: названо причину
12 травня 2025, 12:17
Працівник ТЦК на Житомирщині, який назвав себе "людоловом", записав нове відеозвернення
12 травня 2025, 11:59
У Сумах ворожий дрон вдарив по службовому авто енергетиків: загинула людина
12 травня 2025, 11:53
Ультиматум від Європи, США й України: конкурс капітанів і дипломатичні гойдалки
12 травня 2025, 11:30
Таємні переговори: Україна та Росія зустрічалися за зачиненими дверима
12 травня 2025, 11:25
У Хмельницькому 15-річний підліток виліз на вагон і отримав удар струмом
12 травня 2025, 11:00
На Львівщині в ДТП постраждали четверо осіб, серед них – діти
12 травня 2025, 10:57
На Рівненщині затримали 18-річних юнаків, які вчинили теракт
12 травня 2025, 10:39
На Донеччині РФ атакувала поїзд Укрзалізниці: поранений машиніст
12 травня 2025, 10:15
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Віктор Шлінчак
Всі блоги »