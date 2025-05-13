13:13  13 мая
Ударил ножом в шею: на Буковине мужчина напал на своего соседа
12:41  13 мая
На Буковине пес помог задержать двух мужчин, пытавшихся бежать в Румынию
08:40  13 мая
Избил и ограбил пассажира: в Нежине задержали вора из Киева
UA | RU
UA | RU
13 мая 2025, 13:06

На Волыни задержан злоумышленник, который за 8500 долларов незаконно переправлял военнообязанных мужчин через границу

13 мая 2025, 13:06
Читайте також українською мовою
фото: ГПСУ
Читайте також
українською мовою

В городе Владимир Волынской области правоохранители разоблачили 54-летнего местного жителя, организовавшего схему незаконной переправки лиц за пределы Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Правоохранители установили, что за 8500 долларов он способствовал нелегальному пересечению границы мужчинами призывного возраста вне установленных пунктов пропуска.

Волынянин был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины при очередной попытке организации незаконного путешествия и получения от "клиента" части средств.

Злоумышленнику грозит лишение свободы. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с правом внесения залога в размере 90 840 грн.

Напомним, на Волыни осудили волонтера, который "помогал" уклоняющимся бежать за границу.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Схемы граница Волынь Волынская область ГПСУ
На Волыни может быть затруднено движение грузовиков через один из пунктов пропуска: названа причина
12 мая 2025, 12:17
На Волыни женщину оштрафовали за незадекларированную монету 1757 года
12 мая 2025, 09:58
На Волыни открыли пограничное подразделение со спортплощадкой и зонами отдыха
08 мая 2025, 20:41
Все новости »
13 мая 2025
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
Каждый день, на передовой, украинские воины стоят на защите нашей земли. Но война – это не только бои и победы, но и потери. За каждым павшим героем стоит не только его подвиг, но и семья, которая жде...
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
01 мая 2025
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Украина и Соединенные Штаты Америки наконец дошли до точки подписания, но – подписание чего? И чем это обернется для нашей экономики и национальной безопасности
30 апреля 2025
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Встреча лидеров Соединенных Штатов Америки и Украины во время визита в Ватикан шокировала российских пропагандистов, но пойдет ли она на пользу нашему государству?
Из-за желания заработать в интернете жительница Тернопольщины потеряла почти 100 тысяч гривен
13 мая 2025, 13:36
Судья из Днепра, присвоивший арендованную квартиру, может сесть на 12 лет
13 мая 2025, 13:26
"Укрнафта" восстановила поврежденный оккупантами АЗК в Николаевской области
13 мая 2025, 13:20
Ударил ножом в шею: на Буковине мужчина напал на своего соседа
13 мая 2025, 13:13
Нардепы требуют принудительно привести главу Госфинмониторинга Пронина на заседание ВСК
13 мая 2025, 12:59
На Буковине пес помог задержать двух мужчин, пытавшихся бежать в Румынию
13 мая 2025, 12:41
35-летнему мужчине, совершившему разбойное нападение на военнослужащего в Одессе, грозит до 15 лет лишения свободы
13 мая 2025, 12:08
Командировка или побег: в Лозовой исчез заместитель городского головы
13 мая 2025, 11:59
Проверки в вузах: МОН прогнозирует массовые отчисления студентов-мужчин
13 мая 2025, 11:32
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Виктор Шлинчак
Все блоги »