На Волыни задержан злоумышленник, который за 8500 долларов незаконно переправлял военнообязанных мужчин через границу

фото: ГПСУ

В городе Владимир Волынской области правоохранители разоблачили 54-летнего местного жителя, организовавшего схему незаконной переправки лиц за пределы Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Правоохранители установили, что за 8500 долларов он способствовал нелегальному пересечению границы мужчинами призывного возраста вне установленных пунктов пропуска.

Волынянин был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины при очередной попытке организации незаконного путешествия и получения от "клиента" части средств.

Злоумышленнику грозит лишение свободы. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с правом внесения залога в размере 90 840 грн.

Напомним, на Волыни осудили волонтера, который "помогал" уклоняющимся бежать за границу.