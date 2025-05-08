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08 травня 2025, 23:25

Польські перевізники готують нову блокаду на кордоні: коли це станеться

08 травня 2025, 23:25
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Фото: Media Center Ukraine
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Польські перевізники запланували нове "перекриття" шляху на кордоні з Україною. Очікується, що це станеться вже наступного тижня

Про це повідомляє AgroReview, передає RegioNews.

Польські перевізники планують блокування пункту пропуску "Дорогуськ-Ягодин" з 12 травня. Організатори акції вже надіслали звернення до місцевої влади. Зараз вони очікують на рішення щодо погодження чи відмови у проведенні блокування кордону.

У своєму зверненні польські перевізники висловили незадоволення апровадженням електронної черги для вантажного транспорту в Україні. Вони зазначили, що те, що повинно було спростити життя перевізникам, насправді стало "ударом для польських підприємців". За їхніми словами, водіям інколи доводиться чекати тиждень на території України. Це стосується навіть тих випадків, коли причіп без вантажу.

Якщо акцію погодять, то ще невідомо, скільки днів поляки будуть блокувати кордон. При цьому варто нагадати, що польський уряд обмежив можливість проведення протестів біля пунктів пропуску, визнавши їх об’єктами критичної інфраструктури.

Слід зазначити, минулого року польські фермери блокували польсько-український кордон. Через це ставались різні ситуації. Зокрема, волонтер Назар Смик повідомляв, що "застрягали" вантажі для військових.

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