13:29  09 травня
У Чернігові чоловік із ножем погрожував військовим ТЦК
12:35  09 травня
На Сумщині зіткнулися дві вантажівки та легковик: водії згоріли живцем
10:20  09 травня
На Чернігівщині врятували двох лелек, які впали у закинуту водонапірну вежу
UA | RU
UA | RU
09 травня 2025, 14:44

Заморозки на Волині: фермери рятують врожай вогнем

09 травня 2025, 14:44
Читайте также на русском языке
фото: volynpost
Читайте также
на русском языке

Волинську область знову накрили заморозки. Зокрема, вночі та зранку 8 і 9 травня стовпчики термометрів опускалися до -4 °C, що створило серйозну загрозу для врожаю

Про це пишуть місцеві ЗМІ, передає RegioNews.

Зазначається, що фермери вдаються до екстремальних заходів, щоби зберегти майбутній врожай. На полях розпалюють багаття — горять тюки соломи, кострища, а подекуди навіть автомобільні шини.

Це, за словами аграріїв, єдиний спосіб створити штучне тепло для захисту ягід та молодих рослин від холоду.

Користувач TikTok під ніком "bogdanfermeragronom" опублікував відео з поля, де вирощує полуницю та малину.

"Градусник показує -4 °C. Я не знаю, як після цього взагалі брати на це все сили. Просто жах. Ми на цьому полі днюємо і ночуємо", – говорить агроном.

@bogdanfermeragronom #погода #весна Nemesis - RYLLZ

У коментарях під відео розгорілися палкі суперечки. Одні користувачі підтримують фермера, наголошуючи на надзвичайності ситуації та необхідності зберегти врожай. Інші — обурені, адже спалювання шин та дим від багать завдають шкоди довкіллю.

Нагадаємо, раніше аграрії повідомляли, що заморозки в Україні можуть призвести до втрати врожаю абрикосів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
погода урожай вогонь Волинська область фермер поле заморозки
Всю країну накриють дощі: в Укргідрометцентрі попередили про погоду на п'ятницю, 9 травня
08 травня 2025, 16:20
Всі новини »
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
01 травня 2025
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Україна і Сполучені Штати Америки врешті-решт дійшли до точки підписання, але – підписання чого? І чим це обернеться для нашої економіки та національної безпеки
30 квітня 2025
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Зустріч лідерів Сполучених Штатів Америки та України під час візиту до Ватикану шокувала російських пропагандистів, але чи піде вона на користь нашій державі
24 квітня 2025
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Російський окупаційний режим продовжує гратися з президентом США, як кіт із мишкою. І, здається, досягає на цьому напрямку певних тактичних успіхів
Вихідні в Україні будуть дощовими та прохолодними
09 травня 2025, 15:47
На Київщині мотоцикліст врізався в електроопору: поліція розслідує ДТП
09 травня 2025, 15:44
У Харкові замість предмету "Захист України" викладатимуть початкову загальновійськову підготовку
09 травня 2025, 15:31
На Буковині керівництво "Нижньодністровської ГЕС" розтратило майже 5 млн грн
09 травня 2025, 15:22
Російський удар по Костянтинівці: з-під завалів дістали тіло жінки
09 травня 2025, 15:13
Житель Львівщини може сісти на 8 років за те, що намагався підкупити прикордонників
09 травня 2025, 15:10
Прикордонники знищили склад боєприпасів та позиції ворога на Харківщині
09 травня 2025, 15:05
На Хмельниччині проректор Національної академії Державної прикордонної служби України зловживав службовим становищем та привласнив майно
09 травня 2025, 14:55
Це могла б бути трагедія: на Львівщині кіт врятував господарів від пожежі
09 травня 2025, 14:45
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Тарас Загородній
Юрій Бутусов
Всі блоги »