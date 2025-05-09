Заморозки на Волині: фермери рятують врожай вогнем

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Волинську область знову накрили заморозки. Зокрема, вночі та зранку 8 і 9 травня стовпчики термометрів опускалися до -4 °C, що створило серйозну загрозу для врожаю

Про це пишуть місцеві ЗМІ, передає RegioNews.

Зазначається, що фермери вдаються до екстремальних заходів, щоби зберегти майбутній врожай. На полях розпалюють багаття — горять тюки соломи, кострища, а подекуди навіть автомобільні шини.

Це, за словами аграріїв, єдиний спосіб створити штучне тепло для захисту ягід та молодих рослин від холоду.

Користувач TikTok під ніком "bogdanfermeragronom" опублікував відео з поля, де вирощує полуницю та малину.

"Градусник показує -4 °C. Я не знаю, як після цього взагалі брати на це все сили. Просто жах. Ми на цьому полі днюємо і ночуємо", – говорить агроном.

У коментарях під відео розгорілися палкі суперечки. Одні користувачі підтримують фермера, наголошуючи на надзвичайності ситуації та необхідності зберегти врожай. Інші — обурені, адже спалювання шин та дим від багать завдають шкоди довкіллю.

Нагадаємо, раніше аграрії повідомляли, що заморозки в Україні можуть призвести до втрати врожаю абрикосів.