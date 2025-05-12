На Волыни может быть затруднено движение грузовиков через один из пунктов пропуска: названа причина
Движение грузовиков через пункт пропуска «Ягодин-Дорогуск» может быть затруднено из-за акции протеста с польской стороны
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
По информации, поступившей от представителей Пограничной стражи Республики Польша, в понедельник, 12 мая, может начаться акция протеста польскими перевозчиками на направлении пункта пропуска "Дорогуск", что напротив украинского пункта пропуска "Ягодин".
"Польская сторона сообщила, что в связи с такими действиями пропуск грузовых транспортных средств будет осуществляться с периодичностью один автомобиль в час на въезд и один – на выезд", - говорится в сообщении.
Автобусы и грузовики, перемещающие гуманитарную помощь, будут пропускать беспрепятственно.
Предварительно действия польских перевозчиков могут длиться в течение 4 месяцев.
Напомним, на Волыни открыли современное пограничное подразделение со спортплощадкой и зонами отдыха.