На Волыни может быть затруднено движение грузовиков через один из пунктов пропуска: названа причина

фото: ГПСУ

Движение грузовиков через пункт пропуска «Ягодин-Дорогуск» может быть затруднено из-за акции протеста с польской стороны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

По информации, поступившей от представителей Пограничной стражи Республики Польша, в понедельник, 12 мая, может начаться акция протеста польскими перевозчиками на направлении пункта пропуска "Дорогуск", что напротив украинского пункта пропуска "Ягодин".

"Польская сторона сообщила, что в связи с такими действиями пропуск грузовых транспортных средств будет осуществляться с периодичностью один автомобиль в час на въезд и один – на выезд", - говорится в сообщении.

Автобусы и грузовики, перемещающие гуманитарную помощь, будут пропускать беспрепятственно.

Предварительно действия польских перевозчиков могут длиться в течение 4 месяцев.

Напомним, на Волыни открыли современное пограничное подразделение со спортплощадкой и зонами отдыха.