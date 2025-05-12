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12 мая 2025, 12:17

На Волыни может быть затруднено движение грузовиков через один из пунктов пропуска: названа причина

12 мая 2025, 12:17
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фото: ГПСУ
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Движение грузовиков через пункт пропуска «Ягодин-Дорогуск» может быть затруднено из-за акции протеста с польской стороны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

По информации, поступившей от представителей Пограничной стражи Республики Польша, в понедельник, 12 мая, может начаться акция протеста польскими перевозчиками на направлении пункта пропуска "Дорогуск", что напротив украинского пункта пропуска "Ягодин".

"Польская сторона сообщила, что в связи с такими действиями пропуск грузовых транспортных средств будет осуществляться с периодичностью один автомобиль в час на въезд и один – на выезд", - говорится в сообщении.

Автобусы и грузовики, перемещающие гуманитарную помощь, будут пропускать беспрепятственно.

Предварительно действия польских перевозчиков могут длиться в течение 4 месяцев.

Напомним, на Волыни открыли современное пограничное подразделение со спортплощадкой и зонами отдыха.

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