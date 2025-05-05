Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

У Житомирі судитимуть організатора незаконної схеми. Ще наприкінці лютого затримали 44-річного чоловіка, який пропонував чоловікам призовного віку допомогу у виїзді з України всупереч обмеженням воєнного стану. Він пропонував фіктивні документи про непридатність до служби, а також обіцяв одному з "клієнтів" самостійно перевезти його через кордон до однієї з країн ЄС. Свої послуги він оцінював у 20 тисяч доларів.

Коли чоловіки зустрілись для передачі грошей, зловмисник продовжив "інструктувати" клієнта про поведінку під час перетину кордону. Тоді ж правоохоронці затримали його, та вилучили гроші, документи, банківські картки та автомобіль.

Чоловіку інкриміновано сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині викрили медиків, які торгували фіктивними довідками. Ці фейкові документи допомагали військовозобов'язаним втекти за кордон. За цю "послугу" медики брали 5,5 тисячі доларів.