Нові санкції для "ухилянтів": поліція забиратиме посвідчення водія

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Уряд вніс зміни до законопроєкту №8082, які передбачають нову процедуру вилучення водійських посвідчень у військовозобов'язаних чоловіків, які ухиляються від мобілізації

Про це пише "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Згідно з оновленим текстом, у разі рішення суду про тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами, посвідчення водія вилучатиметься Нацполіцією або має бути добровільно здане до територіального підрозділу МВС.

Законопроєкт, що вносить зміни до Закону України "Про дорожній рух", уже рекомендований Комітетом ВР із питань транспорту та інфраструктури до ухвалення у першому читанні з урахуванням комітетських правок.

Відтак право на керування транспортними засобами призупиняється в разі:

позбавлення права на керування транспортними засобами відповідно до чинного законодавства на визначений строк (за винятком ситуацій, коли особа володіє посвідченням водія, виданим уперше);

виявлення підроблених документів або порушень під час отримання посвідчення;

виявлення фальсифікацій при проходженні медкомісії.

Інформація про втрату права керування буде надсилатися рекомендованим листом за адресою, зазначеною в державних реєстрах. Власник посвідчення має 15 робочих днів на його добровільну здачу.

У разі, якщо поліція виявить особу з недійсним посвідченням водія, документ буде вилучено і передано до МВС.

Ці норми покликані врегулювати прогалини в законодавстві та забезпечити виконання судових рішень, пов'язаних із мобілізаційними обов'язками, зазначають урядовці.

Нагадаємо, в Хмельницькій області судили чоловіка за ухилення від мобілізації. Він був визнаний придатним до служби, але не хотів приймати повістку.

Раніше жителя Полтавщини судили за ухилення від мобілізації. Чоловік отримав повістку, але не прийшов до ТЦК. На суді він розкаявся і зізнався, що не прийшов, бо побоявся служити.