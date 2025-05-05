На Волині правоохоронці викрили зловмисників, які за 5-7 тис. доларів незаконно переправляли чоловіків за кордон

фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Оперативники Волинського прикордонного загону у взаємодії зі співробітниками УСБУ в області та представниками Нацполіції затримали 25-річного мешканця Луцького району, котрий разом із ще одним волинянином організували переправлення військовозобов’язаних через кордон.

Днями в прикордонні Житомирщини було затримано трьох осіб призовного віку – жителів Тернопільської, Рівненської та Волинської областей. Як з’ясувалось, вони скористалися послугами зловмисників, яким заплатили від 5 до 7 тисяч доларів США.

Одного з організаторів схеми затримали, а втікачам загрожує штраф.

Нагадаємо, на Волині прикордонники виявили чоловіка, який сховавшись у вантажівці, намагався потрапити до Польщі.