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05 травня 2025, 17:29

На Волині правоохоронці викрили зловмисників, які за 5-7 тис. доларів незаконно переправляли чоловіків за кордон

05 травня 2025, 17:29
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фото: ДПСУ
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У Волинській області правоохоронці викрили канал незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Оперативники Волинського прикордонного загону у взаємодії зі співробітниками УСБУ в області та представниками Нацполіції затримали 25-річного мешканця Луцького району, котрий разом із ще одним волинянином організували переправлення військовозобов’язаних через кордон.

Днями в прикордонні Житомирщини було затримано трьох осіб призовного віку – жителів Тернопільської, Рівненської та Волинської областей. Як з’ясувалось, вони скористалися послугами зловмисників, яким заплатили від 5 до 7 тисяч доларів США.

Одного з організаторів схеми затримали, а втікачам загрожує штраф.

Нагадаємо, на Волині прикордонники виявили чоловіка, який сховавшись у вантажівці, намагався потрапити до Польщі.

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