На Волині правоохоронці викрили зловмисників, які за 5-7 тис. доларів незаконно переправляли чоловіків за кордон
У Волинській області правоохоронці викрили канал незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Оперативники Волинського прикордонного загону у взаємодії зі співробітниками УСБУ в області та представниками Нацполіції затримали 25-річного мешканця Луцького району, котрий разом із ще одним волинянином організували переправлення військовозобов’язаних через кордон.
Днями в прикордонні Житомирщини було затримано трьох осіб призовного віку – жителів Тернопільської, Рівненської та Волинської областей. Як з’ясувалось, вони скористалися послугами зловмисників, яким заплатили від 5 до 7 тисяч доларів США.
Одного з організаторів схеми затримали, а втікачам загрожує штраф.
Нагадаємо, на Волині прикордонники виявили чоловіка, який сховавшись у вантажівці, намагався потрапити до Польщі.