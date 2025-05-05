На Волыни стражи порядка разоблачили злоумышленников, которые за 5-7 тыс. долларов незаконно переправляли мужчин за границу

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Оперативники Волынского пограничного отряда во взаимодействии с сотрудниками УСБУ в области и представителями Нацполиции задержали 25-летнего жителя Луцкого района, который вместе с еще одним волынянином организовали переправку военнообязанных через границу.

На днях в приграничной зоне Житомирской области были задержаны три мужчины призывного возраста – жители Тернопольской, Ровенской и Волынской областей. Как выяснилось, они воспользовались услугами злоумышленников, которым заплатили от 5 до 7 тысяч долларов США.

Одного из организаторов схемы задержали, а беглецам грозит штраф.

Напомним, на Волыни пограничники обнаружили укрывшегося в грузовике мужчину, пытавшегося попасть в Польшу.