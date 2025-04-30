На Волині зупиняється на ремонт міжнародний пункт пропуску
Відсьогодні розпочинається поточний ремонт міжнародного автопереходу «Устилуг–Зосин» з українського боку
Про це повідомляє Державна митна служба України (ДМСУ) на своєму сайті, передає RegioNews.
Зазначається, що роботи триватимуть орієнтовно до 5 червня.
"Служба відновлення й розвитку інфраструктури у Волинській області запланувала влаштування водовідведення, огородження, дорожньої розмітки й монтаж автоматичних шлагбаумів", – йдеться у повідомленні.
У цей період частково обмежуватимуть проїзд транспортних засобів смугами руху пункту пропуску.
Митники рекомендують врахувати ці обставини під час планування маршруту подорожі або логістики доставляння товарів.
Нагадаємо, на Волині прикордонники затримали чоловіка, який намагався переправити безпілотником цигарки до Польщі.