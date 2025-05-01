На Волині прикордонники виявили чоловіка, який сховавшись у вантажівці, намагався потрапити до Польщі

фото: ДПСУ

У ніч на 1 травня військовослужбовці Волинського прикордонного загону викрили спробу незаконного перетину державного кордону

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Під час перевірки вантажного автомобіля, який їхав на виїзд з України через пункт пропуску "Ягодин", інспектори виявили у спальному відсіку прихованого пасажира — громадянина України призовного віку. Житель Вінницької області мав намір потрапити до Польщі поза прикордонним контролем, сховавшись у спальному відсіку.

За кермом транспортного засобу перебував громадянин Польщі. Йому інкримінують незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

За спробу незаконного перетину кордону стосовно вінничанина складено адміністративний протокол за ст. 204-1 КУпАП. Чоловіку загрожує штраф у розмірі майже 9 тисяч гривень.

Нагадаємо, на Волині прикордонники затримали чоловіка, який намагався переправити безпілотником цигарки до Польщі.