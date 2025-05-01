11:30  01 мая
На Черкащине муж обворовал свою бывшую жену
11:55  01 мая
На Киевщине задержали мужчину, который пытался похитить 6-летнюю девочку
04:40  01 мая
В Киевской области подросток избил 11-летнюю девочку
UA | RU
UA | RU
01 мая 2025, 12:56

На Волыни пограничники обнаружили укрывшегося в грузовике мужчину, пытавшегося попасть в Польшу

01 мая 2025, 12:56
Читайте також українською мовою
фото: ГПСУ
Читайте також
українською мовою

В ночь на 1 мая военнослужащие Волынского пограничного отряда разоблачили попытку незаконного пересечения государственной границы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Во время проверки грузового автомобиля, следовавшего на выезд из Украины через пункт пропуска "Ягодин", инспекторы обнаружили в спальном отсеке скрытого пассажира — гражданина Украины призывного возраста. Житель Винницкой области намеревался попасть в Польшу вне пограничного контроля, спрятавшись в спальном отсеке.

За рулем транспортного средства находился гражданин Польши. Ему инкриминируют незаконную переправку лиц через государственную границу Украины.

За попытку незаконного пересечения границы в отношении винничанина составлен административный протокол по ст. 204-1 КУоАП. Мужчине грозит штраф в размере почти 9 тысяч гривен.

Напомним, на Волыни пограничники задержали мужчину, пытавшегося переправить беспилотником сигареты в Польшу.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Волынская область Волынь ГПСУ пограничники побег за границу видео
На Волыни останавливается на ремонт международный пункт пропуска
30 апреля 2025, 14:22
На Волыни мужчину оштрафовали на почти 25 тыс. грн за продажу черемши
29 апреля 2025, 14:22
Все новости »
30 апреля 2025
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Встреча лидеров Соединенных Штатов Америки и Украины во время визита в Ватикан шокировала российских пропагандистов, но пойдет ли она на пользу нашему государству?
24 апреля 2025
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Российский оккупационный режим продолжает играть с президентом США, как кот с мышкой. И, кажется, добивается на этом направлении определенных тактических успехов
18 апреля 2025
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Министерство образования при нынешнем руководителе не успевает выбираться из одного скандала в другой. Новым поводом поговорить стал учебник по истории Украины для 11 класса
16 апреля 2025
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Украинцы старше 50 лет чаще других сталкиваются с трудностями трудоустройства. Несмотря на опыт и знания, этой категории граждан рынок зачастую предлагает неквалифицированную работу с низкой зарплатой...
Одессу атаковал 21 беспилотник: Зеленский отреагировал на удары РФ
01 мая 2025, 13:23
В поле на Херсонщине фермер подорвался на мине
01 мая 2025, 13:17
В ДТП с мотоциклами в Хмельницкой области травмировались четверо подростков
01 мая 2025, 12:54
В Украине стартовало серийное производство 30-километровых оптоволоконных катушек для дронов
01 мая 2025, 12:44
В Тернопольской области будут судить мужчину, который до смерти избил сожительницу
01 мая 2025, 12:30
В Тисе на границе с Венгрией обнаружили утопленника
01 мая 2025, 12:28
В Киеве взрывная часть дрона сработала с задержкой: пострадала женщина
01 мая 2025, 12:23
На Харьковщине женщина может сесть в тюрьму, за то, что предложила 200 долларов полицейскому
01 мая 2025, 12:07
На Херсонщине из-за вражеских обстрелов горели жилые дома и хозяйственные постройки
01 мая 2025, 11:55
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Все публикации »
Владимир Фесенко
Вадим Денисенко
Юрий Бутусов
Все блоги »