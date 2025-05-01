На Волыни пограничники обнаружили укрывшегося в грузовике мужчину, пытавшегося попасть в Польшу

фото: ГПСУ

В ночь на 1 мая военнослужащие Волынского пограничного отряда разоблачили попытку незаконного пересечения государственной границы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Во время проверки грузового автомобиля, следовавшего на выезд из Украины через пункт пропуска "Ягодин", инспекторы обнаружили в спальном отсеке скрытого пассажира — гражданина Украины призывного возраста. Житель Винницкой области намеревался попасть в Польшу вне пограничного контроля, спрятавшись в спальном отсеке.

За рулем транспортного средства находился гражданин Польши. Ему инкриминируют незаконную переправку лиц через государственную границу Украины.

За попытку незаконного пересечения границы в отношении винничанина составлен административный протокол по ст. 204-1 КУоАП. Мужчине грозит штраф в размере почти 9 тысяч гривен.

Напомним, на Волыни пограничники задержали мужчину, пытавшегося переправить беспилотником сигареты в Польшу.