На Сумщині чоловік тримав бойові припаси у будинку, де мешкають діти
Правоохоронці викрили чоловіка, який зберігав гранати та патрони у приватному будинку, де мешкають діти. За вчинене йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Зазначається, що під час обшуку в одному з приватних будинків правоохоронці виявили корпуси бойових гранат, запали до них та набої різного калібру. Особливу небезпеку ситуації надавало те, що в оселі проживають малолітні діти.
Усі вилучені предмети направлені на експертні дослідження.
За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження.
У поліції наголошують, зберігання вибухонебезпечних предметів створює серйозну загрозу життю та здоров'ю людей і може призвести до трагедії, особливо у сім'ях із дітьми.
Нагадаємо, нещодавно піротехніки ДСНС вилучили та знищили на території Сумської області п'ять боєприпасів.
Раніше на Харківщині затримали чоловіка, який торгував боєприпасами серед місцевих жителів