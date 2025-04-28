На Сумщині чоловік тримав бойові припаси у будинку, де мешкають діти

фото: Національна поліція

Правоохоронці викрили чоловіка, який зберігав гранати та патрони у приватному будинку, де мешкають діти. За вчинене йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що під час обшуку в одному з приватних будинків правоохоронці виявили корпуси бойових гранат, запали до них та набої різного калібру. Особливу небезпеку ситуації надавало те, що в оселі проживають малолітні діти.

Усі вилучені предмети направлені на експертні дослідження.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження.

У поліції наголошують, зберігання вибухонебезпечних предметів створює серйозну загрозу життю та здоров'ю людей і може призвести до трагедії, особливо у сім'ях із дітьми.

Нагадаємо, нещодавно піротехніки ДСНС вилучили та знищили на території Сумської області п'ять боєприпасів.

Раніше на Харківщині затримали чоловіка, який торгував боєприпасами серед місцевих жителів