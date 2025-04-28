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28 квітня 2025, 10:47

Бійка у Луцьку: 19-річний переселенець може сісти на сім років

28 квітня 2025, 10:47
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У Луцьку 19-річному переселенцю із Курахового Донецької області загрожує до семи років ув’язнення за участь у бійці із застосуванням ножа

Про це йдеться в сюжеті ТРК "Аверс", передає RegioNews.

Зазначається, що юнак переїхав до Луцька разом із родиною через війну. Тут він познайомився з місцевою молоддю, однак під час конфлікту між двома компаніями сварка переросла у бійку. У хід пішли кулаки та ніж.

За словами адвоката Леоніда Романюка, його підзахисний діяв у межах самооборони і лише "трохи штрикнув одного з опонентів".

Попри це, слідство кваліфікувало дії юнака як хуліганство із застосуванням холодної зброї. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Наразі хлопця взято під варту.

Відомо, що раніше його вже судили за легкі тілесні ушкодження — він отримав 150 годин громадських робіт, які не відпрацював. Також хлопець виховує шестимісячне немовля разом зі своєю дівчиною. Його мати померла торік.

Нагадаємо, в Миколаєві чоловік поранив людину через зауваження.

Раніше на Рівненщині чоловік ударив односельця ножем через звинувачення у крадіжці. Зловмиснику загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

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Луцьк молодь бійка переселенці хуліганство ніж суд
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