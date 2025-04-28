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28 апреля 2025, 10:47

Драка в Луцке: 19-летний переселенец может сесть на семь лет

28 апреля 2025, 10:47
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В Луцке 19-летнему переселенцу из Курахово Донецкой области грозит до семи лет заключения за участие в драке с применением ножа

Об этом идет речь в сюжете ТРК "Аверс", передает RegioNews.

Отмечается, что юноша переехал в Луцк вместе с семьей из-за войны. Здесь он познакомился с местной молодежью, однако во время конфликта между двумя компаниями ссора переросла в драку. В ход пошли кулаки и нож.

По словам адвоката Леонида Романюка, его подзащитный действовал в рамках самообороны и лишь "чуть-чуть ударил одного из оппонентов".

Несмотря на это, следствие квалифицировало действия молодого человека как хулиганство с применением холодного оружия. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет. Сейчас парень взят под стражу.

Известно, что ранее его уже судили за легкие телесные повреждения — он получил 150 часов не отработавших общественных работ. Также парень воспитывает шестимесячного младенца вместе со своей девушкой. Его мать умерла в прошлом году.

Напомним, в Николаеве мужчина ранил человека из-за замечаний.

Ранее в Ровенской области мужчина ударил односельчанина ножом из-за обвинений в краже. Зловмиснику загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

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