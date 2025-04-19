На Київщині через пожежі сухої трави загинули люди
На Київщині у п'ятницю, 18 квітня, стались пожежі через суху траву. На місці інцидентів рятувальники знайшли загиблих людей
Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.
18 квітня на території Київщини сталось два випадки з пожежами, які призвели до гибелі людей. У Бориспільському районі сталась пожежа трав’яного настилу. Під час гасіння вогню рятувальники виявили загиблого чоловіка.
Згодом у Фастівському районі виникла пожежа сухої рослинності на площі 5 гектарів. Через сильний вітер вогонь поширився на три поруч розташовані господарчі будівлі. На місці інциденту знайшли загиблу людину.
Нагадаємо, раніше сталась пожежа в потязі Суми-Київ. Серед посажирів постраждалих немає. На жаль, у вагоні загинув залізничник.
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