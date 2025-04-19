Фото: ДСНС

На Київщині у п'ятницю, 18 квітня, стались пожежі через суху траву. На місці інцидентів рятувальники знайшли загиблих людей

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

18 квітня на території Київщини сталось два випадки з пожежами, які призвели до гибелі людей. У Бориспільському районі сталась пожежа трав’яного настилу. Під час гасіння вогню рятувальники виявили загиблого чоловіка.

Згодом у Фастівському районі виникла пожежа сухої рослинності на площі 5 гектарів. Через сильний вітер вогонь поширився на три поруч розташовані господарчі будівлі. На місці інциденту знайшли загиблу людину.

Нагадаємо, раніше сталась пожежа в потязі Суми-Київ. Серед посажирів постраждалих немає. На жаль, у вагоні загинув залізничник.