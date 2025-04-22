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22 квітня 2025, 19:07

На Львівщині під час пожежі знайшли тіло пенсіонера

22 квітня 2025, 19:07
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Фото: ДСНС
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На Львівщині сталась пожежа в житловому будинку. На місці інциденту знайшли людину, але врятувати життя не вдалось

Про це повідомляє ДСНС у Львівській області, передає RegioNews.

Інцидент стався 21 квітня о 18:38 в місті Стрий. Пожежа виникла в цегляному житловому будинку, критому бляхою, розміром 6×12 метрів. Коли рятувальники прибули за адресою, з вікон йшов густий чорний дим.

Під час розвідки в задимленому будинку рятувальники знайшли чоловіка, який втратив свідомість. Його винесли на свіже повітря та робили йому серцево-легеневу реанімацію. Те саме продовжили по приїзду робити медики. Проте, на жаль, врятувати 87-річного чоловіка не вдалось. Відомо, що це власник будинку.

Нагадаємо, раніше на Київщині через пожежі сухої трави загинули люди. Зокрема, в Бориспільському районі сталась пожежа трав’яного настилу, а під час гасіння знайшли загиблого чоловіка. У Фастівському районі пожежа почалась з рослинності, а перейшла на господарчі будівлі — на місці інциденту знайшли загиблу людину.

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