У Києві затримали наркодилера, який збував у столиці кокаїн

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У столиці правоохоронці затримали 51-річного місцевого мешканця, якого підозрюють у збуті кокаїну та амфетаміну в особливо великих обсягах. Йому загрожує до 12 років в'язниці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на преслужбу Національної поліції у місті Київ.

Під час обшуку у квартирі правоохоронці підозрюваного виявили цілий набір речей, що свідчать про налагоджену схему незаконного обігу наркотиків. Серед вилученого — фасовані пакети з порошком, електронні ваги, посуд для розфасування, банківські квитанції та "чорнові" записи із клієнтською базою та обліком переказів.

За висновками експертів, вилучені речовини є кокаїном та амфетаміном. За підрахунками, загальна вартість "товару" на чорному ринку становить орієнтовно два мільйони гривень.

Після затримання зловмисника помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому повідомили про підозру. За вчинене фігуранту загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі триває слідство.

Нагадаємо, у Києві на лаві підсудних опиниться 26-річний колишній лікар-судинний хірург, якого обвинувачують у торгівлі кокаїном. Він продавав наркотики у лікарні.