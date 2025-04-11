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11 квітня 2025, 16:28

На Волині прикордонники затримали двох молодих чоловіків, які намагались втекти за кордон

11 квітня 2025, 16:28
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фото: ДПСУ
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Військовослужбовці одного з прикордонних підрозділів Волинського загону виявили на Ковельщині двох чоловіків, які мали намір незаконно потрапити за кордон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

У п’ятницю, 11 квітня, в контрольованому прикордонному районі на території Шацької громади прикордонники зупинили для перевірки легковий автомобіль з двома пасажирами. Під час з’ясування законності їхнього перебування в прикордонні з’ясувалося, що вони їхали в бік кордону, який планували перетнути у нелегальний спосіб.

Порушниками виявилися 23-річний мешканець Вінницької області та 22-річний житель Запорізької області.

Їм загрожує чималий штраф і швидше за все поїздка в ТЦК.

Нагадаємо, на Волині прикордонники викрили партію контрабанди електронних сигарет та рідин вартістю майже 2 млн грн.

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