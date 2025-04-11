На Волині прикордонники затримали двох молодих чоловіків, які намагались втекти за кордон

фото: ДПСУ

Військовослужбовці одного з прикордонних підрозділів Волинського загону виявили на Ковельщині двох чоловіків, які мали намір незаконно потрапити за кордон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

У п’ятницю, 11 квітня, в контрольованому прикордонному районі на території Шацької громади прикордонники зупинили для перевірки легковий автомобіль з двома пасажирами. Під час з’ясування законності їхнього перебування в прикордонні з’ясувалося, що вони їхали в бік кордону, який планували перетнути у нелегальний спосіб.

Порушниками виявилися 23-річний мешканець Вінницької області та 22-річний житель Запорізької області.

Їм загрожує чималий штраф і швидше за все поїздка в ТЦК.

Нагадаємо, на Волині прикордонники викрили партію контрабанди електронних сигарет та рідин вартістю майже 2 млн грн.