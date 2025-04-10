На Волині прикордонники викрили партію контрабанди електронних сигарет та рідин вартістю майже 2 млн грн
Прикордонники Волинського загону викрили мешканців Київської області, котрі організували нелегальну мережу з розповсюдження контрабандних підакцизних товарів на території України
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Продукцію зловмисники завозили з-за кордону з приховуванням від митного контролю та зберігали її у складських приміщеннях у м. Ірпінь. Збували електронні сигарети, випаровувачі та рідини до них через спеціально створений Телеграм-канал з доставкою до замовників за допомогою логістичних послуг, що надають поштові оператори.
Під час проведення слідчих дій вилучено: паучі різних смаків - 107 штук, 220 одноразових електронних випаровувачів та 2529 штук рідин до них, вартістю понад 1,6 млн грн.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, на Волині у сховку вантажівки прикордонники знайшли сигарети.