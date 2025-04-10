11:06  10 квітня
Помер зірка "Ліги сміху"
10:19  10 квітня
В Україні випало до метра снігу
07:44  10 квітня
Втрати Росії станом на 10 квітня: Генштаб оновив дані
UA | RU
UA | RU
10 квітня 2025, 14:55

На Волині прикордонники викрили партію контрабанди електронних сигарет та рідин вартістю майже 2 млн грн

10 квітня 2025, 14:55
Читайте также на русском языке
фото: ДПСУ
Читайте также
на русском языке

Прикордонники Волинського загону викрили мешканців Київської області, котрі організували нелегальну мережу з розповсюдження контрабандних підакцизних товарів на території України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Продукцію зловмисники завозили з-за кордону з приховуванням від митного контролю та зберігали її у складських приміщеннях у м. Ірпінь. Збували електронні сигарети, випаровувачі та рідини до них через спеціально створений Телеграм-канал з доставкою до замовників за допомогою логістичних послуг, що надають поштові оператори.

Під час проведення слідчих дій вилучено: паучі різних смаків - 107 штук, 220 одноразових електронних випаровувачів та 2529 штук рідин до них, вартістю понад 1,6 млн грн.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, на Волині у сховку вантажівки прикордонники знайшли сигарети.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
сигарети Волинська область Волинь ДПСУ контрабанда
На Волині добудували багатоквартирний будинок для переселенців: коли можна заїжджати
09 квітня 2025, 06:57
Вивезення ухилянта за кордон у тепловозі: на Волині судять двох залізничників
03 квітня 2025, 03:04
На Волині судитимуть посадовця Держгеокадастру за махінації із землею Міноборони
02 квітня 2025, 16:15
Всі новини »
10 квітня 2025
Що відомо про бізнесмена Манукяна, якого підозрюють у зв’язках з Арменом "Горлівським"
Харківський бізнесмен Володимир Манукян зазвичай уникає публічності. Він із категорії людей з надзвичайно суперечливою репутацією. Але недавно кілька ЗМІ звернули увагу на його недавнє минуле і зв’язк...
09 квітня 2025
"Діти ворогів народу". Чому обстріл Кривого Рогу викликав таку несподівану реакцію
Українське суспільство, розділившись на частини і ворогуючи між собою, докотилося до цілком російських антигуманістичних наративів. Чому військовий дозволяє собі настільки різкі заяви на адресу не про...
09 квітня 2025
Шлях одинокої матері: як живуть жінки, що втратили чоловіка на війні
До повномасштабної війни статус одинокої мами мали майже 120 тис. українок. Але сьогодні цей показник, на превеликий жаль, постійно збільшується. Ростити дітей самотужки — завдання вкрай непросте, тим...
04 квітня 2025
Вибори в Україні: коли можуть відбутися і кому вони потрібні
Тема нових виборів президента і Верховної Ради України так чи інакше залишається на порядку денному, особливо зважаючи на можливе перемир'я чи взагалі зупинку війни. Коли саме відбудуться ці вибори і ...
На Прикарпатті водій вантажівки збив жінку на смерть: суд обрав покарання
10 квітня 2025, 15:55
У передмісті Херсона росіяни скинули вибухівку з БпЛА на цивільного
10 квітня 2025, 15:50
На Волині затримали військовослужбовця, який пішов у СЗЧ та займався збутом психотропів
10 квітня 2025, 15:15
Під Куп’янськом Сили оборони знищили піхоту та пункт управління БпЛА росіян
10 квітня 2025, 15:10
На Харківщині ділки продавали аж дві схеми для ухилянтів: вимагали до 24 тисяч доларів
10 квітня 2025, 14:57
В Укргідрометцентрі розповіли, коли в Україні потеплішає
10 квітня 2025, 14:54
"єВідновлення": стала доступна компенсація для відбудови житла на власній землі
10 квітня 2025, 14:37
Хабар за зйомку реклами в центрі Києва: судитимуть керівника КП
10 квітня 2025, 14:30
На Одещині шахраї виманили у 71-річної жінки понад 400 тисяч гривень
10 квітня 2025, 14:27
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Що відомо про бізнесмена Манукяна, якого підозрюють у зв’язках з Арменом "Горлівським"
"Діти ворогів народу". Чому обстріл Кривого Рогу викликав таку несподівану реакцію
Всі публікації »
Православна церква України
Віктор Шлінчак
Юрій Бутусов
Всі блоги »