На Волині прикордонники викрили партію контрабанди електронних сигарет та рідин вартістю майже 2 млн грн

фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Продукцію зловмисники завозили з-за кордону з приховуванням від митного контролю та зберігали її у складських приміщеннях у м. Ірпінь. Збували електронні сигарети, випаровувачі та рідини до них через спеціально створений Телеграм-канал з доставкою до замовників за допомогою логістичних послуг, що надають поштові оператори.

Під час проведення слідчих дій вилучено: паучі різних смаків - 107 штук, 220 одноразових електронних випаровувачів та 2529 штук рідин до них, вартістю понад 1,6 млн грн.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, на Волині у сховку вантажівки прикордонники знайшли сигарети.