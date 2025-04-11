На Волыни пограничники задержали двух молодых мужчин, которые пытались сбежать за границу

фото: ГПСУ

Военнослужащие одного из пограничных подразделений Волынского отряда обнаружили в Ковельском районе двух мужчин, которые намеревались незаконно попасть за границу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западную границу.

В пятницу, 11 апреля, в контролируемом пограничном районе на территории Шацкого общества пограничники остановили для проверки легковой автомобиль с двумя пассажирами. В ходе выяснения законности их пребывания в пограничном выяснилось, что они ехали в сторону границы, которую планировали пересечь нелегальным способом.

Нарушителями оказались 23-летний житель Винницкой области и 22-летний житель Запорожской области.

Им грозит немалый штраф и, скорее всего, поездка в ТЦК.

Напомним, на Волыни пограничники разоблачили партию контрабанды электронных сигарет и жидкостей стоимостью почти 2 млн грн.