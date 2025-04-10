На Волині затримали військовослужбовця, який пішов у СЗЧ та займався збутом психотропів

фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань затримали та повідомили про підозру військовослужбовцю, який самовільно залишив місце служби в Дніпропетровській області та займався збутом психотропних та наркотичних речовин на території Волині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

До схеми він залучив двох цивільних осіб, які повинні були забирати товар з місць так званих закладок та допомагати його збувати.

Роздрібна вартість, вилученої правоохоронцями речовини, становить близько 1 млн гривень.

Затриманому повідомлено про підозру у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, в особливо великих розмірах, та у самовільному залишенні військової частини (ч. 3 ст. 307, ч. 5 ст. 407 КК України).

Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Волині прикордонники викрили партію контрабанди електронних сигарет та рідин вартістю майже 2 млн грн.