05:55  09 квітня
У Запоріжжі поліцейський стріляв у озброєного ножем хулігана
04:20  09 квітня
Перед Великоднем дорожчає борошно: скільки платитимуть українці за кілограм
01:45  09 квітня
На Буковині підліток проник у школу і підпалив кабінет директора
UA | RU
UA | RU
09 квітня 2025, 06:57

На Волині добудували багатоквартирний будинок для переселенців: коли можна заїжджати

09 квітня 2025, 06:57
Читайте также на русском языке
фото: Волинські новини
Читайте также
на русском языке

У Ковелі Волинської області в п'ятиповерхівці на вул. Володимира Кияна, яку зводили для внутрішньо переміщених осіб, уже готують квартири для заселення мешканців

Про це пишуть місцеві ЗМІ, передає RegioNews.

Зазначається, що в будинку 70 квартир, в яких житиме близько 210 осіб, розповівперший заступник ковельського міського голови Тарас Яковлев.

"Станом на 4 квітня загальнобудівельні роботи вже завершили. Зараз облаштовують кімнати відповідним інвентарем, меблями, побутовою технікою, посудом. Мають заселитися 70 сімей", – зазначив він.

Також ще мають облаштувати благоустрій території. Заселяти мешканців планують орієнтовно в травні відповідно до черги.

"У нас є положення, згідно з яким, сім'ям, які претендують на житло, нараховують певну кількість балів. У кого буде найбільше – заселятимуть першочергово", – зазначає Яковлев.

Вартість будівництва попередньо становила 4 мільйони євро.

Зводили житло за кошти Європейського Союзу. Також близько 20 млн грн виділили з місцевого бюджету як співфінансування.

За даними Волинської ОДА, станом на листопад 2024 року у Волинській області зареєстровано 44,5 тисяч ВПО. З них, приблизно 27 тисяч осіб, які перемістилися з зони бойових дій, або з тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, раніше очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк повідомила, що держава вперше розпочала створювати соціальне житло. В межах пілотного проєкту в 10 областях уже будують чи планують збудувати 6200 квартир.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Волинська область Ковель багатоквартирний будинок ВПО переселенці квартира житло
Податок на нерухомість у 2025: кого змусять платити більше
04 квітня 2025, 16:47
Громади отримають гранти на десятки тисяч доларів для надання соцпослуг: нардеп Олена Шуляк розкрила подробиці
26 березня 2025, 11:13
Всі новини »
04 квітня 2025
Вибори в Україні: коли можуть відбутися і кому вони потрібні
Тема нових виборів президента і Верховної Ради України так чи інакше залишається на порядку денному, особливо зважаючи на можливе перемир'я чи взагалі зупинку війни. Коли саме відбудуться ці вибори і ...
03 квітня 2025
Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні
Дональд Трамп продовжує свою миротворчу діяльність, поступово закопуючи і свою репутацію, і свої гіпотетичні шанси на Нобелівську премію миру. Але, як це не парадоксально, «великоднє перемир’я» ще не ...
31 березня 2025
Дубайська трагедія із львівською моделлю OnlyFans: що чекає на українок у близькосхідних монархіях
В останні три роки, після початку повномасштабної війни, кількість українців, перш за все – українок, за кордоном серйозно зросла. Наші з вами співвітчизники опинилися в різних країнах світу, в різних...
27 березня 2025
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
2025 рік увійде в історію російсько-української війни як початок справді терористичної її складової – уже без жодних військових прикриттів, а напряму. Російські спецслужби, перш за все Федеральна служ...
Результати нічного удару: з'явились фото наслідків атаки на Дніпро
09 квітня 2025, 07:50
На Херсонщині росіяни обстріляли житлові будинки: постраждали 4 цивільних
09 квітня 2025, 07:50
Масштабна атака дронів по Харкову: є поранені та загоряння
09 квітня 2025, 07:26
Росіяни скинули на Запорізьку область 14 авіабомб: пошкоджена цивільна інфраструктура
09 квітня 2025, 07:20
У Чорному та Азовському морях відсутні російські бойові кораблі
09 квітня 2025, 07:12
На Півдні прикордонники потопили російський човен: відео
09 квітня 2025, 07:10
Прикордонники знищили техніку, склад боєприпасів та комплекс РЕБ "Поле-21" окупантів на Донеччині
09 квітня 2025, 06:19
У Запоріжжі поліцейський стріляв у озброєного ножем хулігана
09 квітня 2025, 05:55
У Кривому Розі врятували чаплю, що заплуталася у рибальській сітці
09 квітня 2025, 05:37
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Вибори в Україні: коли можуть відбутися і кому вони потрібні
Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні
Всі публікації »
Ігор Луценко
Сергій Фурса
Валерій Чалий
Всі блоги »