На Волині добудували багатоквартирний будинок для переселенців: коли можна заїжджати

фото: Волинські новини

У Ковелі Волинської області в п'ятиповерхівці на вул. Володимира Кияна, яку зводили для внутрішньо переміщених осіб, уже готують квартири для заселення мешканців

Про це пишуть місцеві ЗМІ, передає RegioNews.

Зазначається, що в будинку 70 квартир, в яких житиме близько 210 осіб, розповівперший заступник ковельського міського голови Тарас Яковлев.

"Станом на 4 квітня загальнобудівельні роботи вже завершили. Зараз облаштовують кімнати відповідним інвентарем, меблями, побутовою технікою, посудом. Мають заселитися 70 сімей", – зазначив він.

Також ще мають облаштувати благоустрій території. Заселяти мешканців планують орієнтовно в травні відповідно до черги.

"У нас є положення, згідно з яким, сім'ям, які претендують на житло, нараховують певну кількість балів. У кого буде найбільше – заселятимуть першочергово", – зазначає Яковлев.

Вартість будівництва попередньо становила 4 мільйони євро.

Зводили житло за кошти Європейського Союзу. Також близько 20 млн грн виділили з місцевого бюджету як співфінансування.

За даними Волинської ОДА, станом на листопад 2024 року у Волинській області зареєстровано 44,5 тисяч ВПО. З них, приблизно 27 тисяч осіб, які перемістилися з зони бойових дій, або з тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, раніше очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк повідомила, що держава вперше розпочала створювати соціальне житло. В межах пілотного проєкту в 10 областях уже будують чи планують збудувати 6200 квартир.