На Волыни задержали военнослужащего, который ушел в СОЧ и занимался сбытом психотропов

фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований задержали и сообщили о подозрении военнослужащему, который самовольно покинул место службы в Днепропетровской области и занимался сбытом психотропных и наркотических веществ на территории Волыни.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

В схему он привлек двух гражданских лиц, которые должны были забирать товар из мест так называемых закладок и помогать его сбывать.

Розничная стоимость, изъятого правоохранителями вещества, составляет около 1 млн гривен.

Задержанному поставлено в известность о подозрении в незаконном приобретении, хранении с целью сбыта особо опасного психотропного вещества, в особо крупных размерах, и в самовольном оставлении воинской части (ч. 3 ст. 307, ч. 5 ст. 407 УК Украины).

Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, на Волыни пограничники разоблачили партию контрабанды электронных сигарет и жидкостей стоимостью почти 2 млн грн.