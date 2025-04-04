фото: ДПСУ

Ввечері 2 квітня в пункті пропуску на Волині прикордонники припинили спробу незаконного вивезення за кордон пачок цигарок

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Сховок з сигаретами під кабіною водія виявили за допомогою ручного сканера під час огляду вантажівки Scania, яка прямувала на виїзд з України. За кермом авто перебував 52-річний житель Волинської області.

З моторного відсіку вантажівки оглядова група дістала понад 500 пачок цигарок, замотаних у чорну поліетиленову плівку.

Товар вилучили на склад митниці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні накрили мережу з виробництва підроблених сигарет відомих брендів. Правоохоронці вилучили товару на 38 млн грн.